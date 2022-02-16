Школы Петербурга массово минируют третий день подряд

Школы третий день проверяют из-за анонимок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Третий день подряд учеба в школах Петербурга начинается с эвакуации и вызова экстренных служб. Причиной опять стали анонимные письма с угрозами взрыва. В среду они поступили в несколько учебных заведений.

- Сегодня, третий день подряд, опять минируют школы Калининского района, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, в писке уже почти два десятка школ: №№ 69, 72, 81, 100, 121. 144, 156, 172, 176, 179, 184, 186, 192, 220, 470, 473, 535, 633.

В «заминированных» школах идет проверка. Вопрос об отмене занятий и эвакуации принимается руководством учебных заведений индивидуально.

Напомним, что накануне письма с угрозами пришли в районные суды города. В посланиях указывалось, что взрывы могут произойти также на вокзалах и в метро.