СК завел уголовное дело после гибели двух школьников на севере Петербурга

СК завел дело после гибели двух школьников в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «доведения до самоубийства» после обнаружения тел двух 15-летних подростков, которые погибли 15 февраля на проспекте Тореза.

- В 20:10 у 9-этажного жилого дома на проспекте Тореза обнаружены трупы несовершеннолетних юноши и девушки 2006 года рождения. Тела направлены в морг для установления причины смерти, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что погибшая девушка жила в том же доме, где и произошла трагедия. Она и ранее высказывала мысли о смерти, в последнее время находилась на домашнем обучении. Проживала с бабушкой и прабабушкой. Мать девочки находится в Ленобласти.

Погибший школьник жил с мамой на проспекте Народного Ополчения. На учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял. При осмотре квартиры была обнаружена записка.

По статье о доведении несовершеннолетних до самоубийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Виновных установит следствие.