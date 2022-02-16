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Происшествия16 февраля 2022 6:48

СК завел уголовное дело после гибели двух школьников на севере Петербурга

Тела 15-летних юноши и девушки нашли под окнами многоэтажки на проспекте Тореза
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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СК завел дело после гибели двух школьников в Петербурге.

СК завел дело после гибели двух школьников в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «доведения до самоубийства» после обнаружения тел двух 15-летних подростков, которые погибли 15 февраля на проспекте Тореза.

- В 20:10 у 9-этажного жилого дома на проспекте Тореза обнаружены трупы несовершеннолетних юноши и девушки 2006 года рождения. Тела направлены в морг для установления причины смерти, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что погибшая девушка жила в том же доме, где и произошла трагедия. Она и ранее высказывала мысли о смерти, в последнее время находилась на домашнем обучении. Проживала с бабушкой и прабабушкой. Мать девочки находится в Ленобласти.

Погибший школьник жил с мамой на проспекте Народного Ополчения. На учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял. При осмотре квартиры была обнаружена записка.

По статье о доведении несовершеннолетних до самоубийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Виновных установит следствие.