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Происшествия16 февраля 2022 7:33

В петербургском «Метрострое» отреагировали на гибель рабочего на «Путиловской»

«Метрострой» Петербурга окажет помощь семье погибшего рабочего
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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"Метрострой" начал внутреннее расследование после гибели рабочего на строительстве "Путиловской".

"Метрострой" начал внутреннее расследование после гибели рабочего на строительстве "Путиловской".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В «Метрострое Северной столицы» (МССС) отреагировали на гибель рабочего-проходчика, который сорвался с высоты и упал в шахту. Трагедия произошла вечером 15 февраля при монтаже бетонных колец на строящейся станции «Путиловская».

- При проведении плановых работ на шахте произошел несчастный случай, в результате падения с высоты восьми метров погиб проходчик четвертого разряда. Компания выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего, - сообщает пресс-служба МССС

В «Метрострое» также пообещали оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего рабочего и сотрудничать со следствием для установления всех обстоятельств трагедии.

По факту ЧП начато внутреннее расследование и организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности.

Известно, что погибшему рабочему было 45 лет.