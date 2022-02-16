В Петербурге определились с датой празднования Дня Отца

В ЗакСе Петербурга определились с Днем Отца и задумались над Днем Тещи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законопроект о переносе празднования Дня отца с июня на октябрь прошел второе чтение. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в Законодательном собрании Петербурга.

- Хороший российский праздник, он объединяет всех отцов, - отметил один из инициаторов переноса торжества, депутат Константин Чебыкин.

Его коллега, коммунист Александр Рассудов подчеркнул, что для многих российских семей День отца - это «праздник со слезами на глазах»

Из поправок следует, что чествовать петербургских пап будут в третье воскресенье октября. Среди дальнейших планов – зафиксировать этот день на региональном уровне.

Оппоненты Чебыкина сыронизировали на тему того, что такими темпами в году не останется непраздничных дней. Депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский отметил, что День тещи также заслуживает внимания. Парламентарии с юмором отнеслись к этому предложению и приняли решение когда-нибудь вернуться к обсуждению нового праздничного дня.

Напомним, ранее «КП- Петербург» писал, что в 2021 году власти Ленинградской области внесли День отца в перечень праздников. С прошлого года жители ЛО поздравляют своих пап в последнюю субботу октября.

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