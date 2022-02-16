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Происшествия16 февраля 2022 10:45

Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего в шахте метро в Петербурге

Трагедия произошла на строящейся станции "Путиловская"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в шахте метро

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в шахте метро

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Санкт-Петербурга 16 февраля 2022 года начал доследственную проверку гибели рабочего в шахте метро. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых произошла трагедия на строящейся станции "Путиловская".

- По предварительным данным, рабочий упал с высоты 10 метров, когда монтировал бетонные кольца, - рассказали в комитете. - От полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Известно, что ЧП на шахте произошло в десять часов вечера, когда 45-летний проходчик четвертого разряда находился внутри. В "Метрострое" также сообщили, что начато служебное расследование, а также обещали оказать помощь родным погибшего.

В настоящее время следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, эксперта ГИТ.