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Звезды16 февраля 2022 10:53

Суд обязал восстановить снесенный флигель ж/д вокзала в Парголово

С таким требованием обращался КГИОП
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд обязал РЖД восстановить флигель вокзала. Фото: КГИОП СПб

Суд обязал РЖД восстановить флигель вокзала. Фото: КГИОП СПб

Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) выиграл суд у РЖД. Причиной тяжбы стал снос флигеля железнодорожного вокзала станции «Парголово». Историческую постройку уничтожили около года назад. С тех пор охранное ведомство требует флигель восстановить.

- В декабре 2020 года КГИОП выявил демонтаж служебного корпуса, являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения «Железнодорожная станция Парголово» на Вокзальной улице, 26, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Станционный комплекс в Парголово был построен в 1906 году по проекту финского архитектора Бруно Гранхольма, авторству которого принадлежат еще несколько вокзалов на выборгском направлении.

При этом, еще в 2016 году комитет требовал от РЖД провести работы по сохранению объекта, однако проектные документы в КГИОП так и не поступали. А вместе со сносом флигеля, в здании вокзала появились пластиковые окна и новые батареи вместо чугунных.

Теперь Арбитражный суд Москвы обязал РЖД вернуть все в прежний вид. Срок – три года.