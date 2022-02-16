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Дом. Семья16 февраля 2022 12:21

Количество бездомных животных в Петербурге сократилось в три раза

За 2021 в городе систему ОСВВ прошли 1900 собак и 2700 кошек
Анастасия СОБОЛЕВА
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Количество бездомных животных сократилось в три раза в Петербурге

Количество бездомных животных сократилось в три раза в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2006 года, благодаря системе ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск), в Петербурге безнадзорных животных стало в три раза меньше. Об этом в среду, 16 февраля, в ходе онлайн пресс-конференции, посвященной Всемирному дню кастрации и стерилизации животных (Spay Day), заявил начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

- За 2021 в городе систему ОСВВ прошли 1900 собак и 2700 кошек, - уточнил Андреев.

Организатор мероприятия Spay Day Russia Анна Кондратьева в ходе пресс-конференции назвала Петербург одним из самых активных участников акции и отметила, что ситуация с бездомными животными в городе значительно лучше, чем в других российских регионах.

Напомним, что ранее «КП-Петербург» писал, что 2022 объявлен годом заботы о животных в Санкт-Петербурге.