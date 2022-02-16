Спикер ЗакСа прокомментировал слова санитарного врача Башкетовой о «незначительных потерях» от пандемии в Петербурге

Слова Натальи Башкетовой об отсутствии существенных людских потерь прокомментировал спикер ЗакСа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский прокомментировал слова главного санитарного врача города, руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Башкетовой, заявившей во время заседания ЗакСа 16 февраля, что Петербург прошел два года пандемии без существенных «экономических и людских» потерь.

- Итоги пандемии можно будет подводить только по ее окончании. Существенно или нет, можно будет оценить только в сравнении с другими странами мира, где по потерям находятся Россия и Петербург, - отметил спикер ЗакСа.

Он подчеркнул, что вопрос все же не нему, а к самой Наталье Башкетовой, которая является специалистом.

Напомним, что по данным федерального оперативного штаба, с весны 2020 года в Петербурге по причине заражения коронавирусной инфекцией умер 30 941 человек.