Суд оставил экс-главу Калининского района Петербурга под стражей

Экс-главу Калининского района Петербурга оставили в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга отклонил апелляцию о смене меры пресечения защиты бывшего главы Калининского района Ивана Громова, который находится в СИЗО по делу о краже 165 миллионов рублей. Об этом в среду, 16 февраля, рассказали в объединенной пресс-службе петербургских судов.

- Представитель защиты экс-слуги народа попросил районный суд не изолировать подзащитного от социума и перевести на домашний арест, - уточнили в пресс-службе.

Позицию обосновали тем, что у экс-чиновника на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей и безработная жена. У Громова был изъят загранпаспорт, и поэтому скрыться заграницей он не сможет.

В результате райсуд оставил меру пресечения без изменений – Громов пробудет под стражей до 23 мая.

Напомним, ранее «КП-Петербург" писала, что Громова арестовали по обвинению в восьми эпизодах мошенничества и хищении крупной суммы из городского бюджета.

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