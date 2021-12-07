«Склонен к незаконному обогащению»: Суд арестовал экс-чиновника Смольного Ивана Громова по обвинению в мошенничестве

В Петербурге арестовали экс-главу администраций Петроградского и Калининского районов. Фото: пресс-служба судов СПб

Суд арестовал бывшего чиновника Смольного Ивана Громова по обвинению в восьми эпизодах мошенничества. Напомним, петербургского чиновника уволили с должности главы администрации Калининского района спустя три недели работы, «по собственному желанию». На следующий день его задержали. СК обвиняет Громова и его брата в хищении минимум 165 миллионов рублей из городского бюджета. Ранее чиновник возглавлял администрацию Петроградского района, а до этого – комитет по информатизации и связи.

По версии СК, Громов склонен к незаконному обогащению, это у него в природе. Фото: пресс-служба судов СПб

Расследование уголовного дела продолжается, всего в СК проверяют на законность более 537 млн бюджетных рублей, к которым так или иначе прикасался Громов с братом. Сам экс-чиновник возражал против ссылки в СИЗО, но суд решил иначе. В итоге Громов просидит под арестом минимум по 6 февраля 2022 года. Любопытна аргументация следствия в ходатайстве о заключении обвиняемого под стражу.

- Психологический портрет Ивана Громова определенно характеризует его как целеустремленного человека, предрасположенного к карьеризму, саморазвитию и намеренному риску, что свидетельствует о неумении и нежелании Громова довольствоваться достигнутым во всех сферах жизнедеятельности. Склонен к незаконному обогащению, - цитируют следствие в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уехал в Смольный и не вернулся: Почему задержание главы Калининского района Ивана Громова провели так стремительно

В Петербурге Ивана Громова подозревают в хищении более чем 165 млн рублей из бюджета (подробности)

Экс-глава Калининского района Петербурга Иван Громов задержан по делу о мошенничестве на 150 млн рублей

Накануне он был освобожден от своего поста (подробности)

Глава администрации Калининского района Петербурга уволился спустя три недели работы

Губернатор удовлетворил просьбу Ивана Громова (подробности)