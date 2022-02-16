Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге будет посвящен Петру Великому

Военно-Морской парад в 2022 году в Петербурге будет посвящен Петру Великому Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2022 году Санкт-Петербург будет с размахом отмечать 350-летие со дня рождения первого российского императора и основателя Северной столицы Петра Первого. И даже парад в честь дня Военно-Морского флота пройдет под эгидой чествования императора. Об этом 16 февраля 2022 года сообщила заместитель министра культуры России Алла Манилова.

- Нужно, чтобы в этом году во все уши, во все глаза был Петр, - отметил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Напомним, что в честь празднования юбилея Петра Великого новогодние украшения в Петербурге были в имперском стиле. Также в городе завершилась реставрация памятника Медный всадник. С 15 февраля специалисты начали снимать строительные леса с монумента.