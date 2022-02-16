100-килограммовый военный снаряд выкопали в Кировском районе Петербурга

В Кировском районе Петербурга рабочие откопали 100-килограммовый снаряд / Фото: Росгвардия

Очередной отголосок войны напомнил о себе жителям Санкт-Петербурга. На территории одного из предприятий напротив ТРК «Форум» на улице Васи Алексеева в ходе земляных работ был обнаружен непонятный предмет, похожий на огромный боеприпас. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- После тщательного обследования эксперты Росгвардии определили, что это 203-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении пресс-службы.

По оценкам специалистов его вес составляет более 100 килограмм.

Пока найденный снаряд находится на месте под охраной стражей правопорядка. Саперы в ближайшее время на спецтехнике вывезут боеприпас на полигон и уничтожат.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о пушечном снаряде, который жители Ленобласти обнаружили в кладовой квартиры в поселке Тельмана.