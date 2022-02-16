Глава комитета по туризму Петербурга высказался о граффити Хармса на улице Маяковского

Глава комитета по туризму Петербурга прокомментировал ситуацию с граффити Хармса Фото: Олег ЗОЛОТО

Граффити с портретом Хармса на Маяковской улице в Санкт-Петербурге все же закрасят. Но вместо рисунка на стену дома будут проецировать световой рисунок. О ситуации вокруг этого 16 февраля 2022 года в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM высказался глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- Мы эту тему со своей стороны обсуждали ни раз. Безусловно мы изучали опыт других городов, где-то это не контролированное творчество, где-то выделены специальные места. Я за то, чтобы в городе были специальные места для граффити, - отметил глава комитета.

Напомним, что "война" за граффити с изображение Даниила Хармса в Петербурге продолжалась долгое время. Общественники и местные жители выступали за его сохранение. Однако сам рисунок так и не был согласован. А так как он находится прямо на фасаде дома, было принято его закрасить.