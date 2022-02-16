Граффити с портретом Хармса в Петербурге закрасят и заменят светопроекцией

Портрет Хармса все же закрасят. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге определилась судьба портрета Даниила Хармса, долгие годы украшающего фасад дома 11 по улице Маяковского. Граффити все же будет уничтожено. Но рисунок заменят световой проекцией с фотографией поэта.

- За последние два месяца прошли несколько личных встреч и совещаний в администрации Центрального района. В конструктивном диалоге удалось достигнуть компромиссного решения, - сообщает паблик «Центральный район за комфортную среду обитания».

Жители дома признали, что законных оснований для сохранения граффити у них нет. Переписывать закон для легализации всех граффити на фасадах домов, открывая «ящик Пандоры» никто не хочет. Поэтому общественники пошли на мировое соглашение. Оно будет заключено уже совсем скоро. В итоге место граффити займет световая проекция от «Ленсвета».

- Варианты итогового изображения еще обсуждаются и будут согласованы с жителями дома, - отмечают активисты.

Рисунок заменят светопроекцией. Фото: vk.com/mytndvor

Рисунок художника Павла Каса закрасят в течение нескольких месяцев, тогда же смонтируют оборудование для светопроекции. Однако видно ее будет лишь в темное время суток.

- Надеемся, что ни у одной из сторон сегодня не изменится желание по подписанию мирового соглашения, а все его пункты будут исполнены в ближайшее время, - пишут жители Центрального района.

Напомним, что в поддержку сохранения портрета Хармса высказывался даже вице-губернатор Борис Пиотровский, но это не помогло, и в октябре 2021 года суд постановил закрасить рисунок.