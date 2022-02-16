Росприроднадзор проверит дворников, которые сбрасывали снег с мостовой в Неву

Росприроднадзор откликнулся на жалобы горожан на сброс грязи с мостовой в Неву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередная грустная новость об уборке улиц Санкт-Петербурга пришла откуда не ждали. Росприроднадзор начал проверку после появившегося в сети видео, на котором дворники скидывают грязный снег с Пироговской набережной прямо в Неву. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

- Ведомство направило запрос в комитет по благоустройству Петербурга, чтобы выяснить к какой организации относятся уборщики снега из видео, - пояснили в управлении.

Надзорное ведомство неоднократно напоминало городским коммунальщикам, что недопустимо сбрасывать снег, грязь и мусор в реки и каналы. Ответственные за сброс грязи в Неву заплатят штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщала, что петербуржцы пожаловались в Росприроднадзор на огромное черное пятно на реке Охта.