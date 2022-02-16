Места для легальных граффити появятся в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются сделать специальные места, где уличные художники смогут рисовать граффити, не боясь, что из вскоре закрасят. Об этом 16 февраля 2022 года в эфире Радио "КП-Петербург" 92.0 FM сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- Я за то, чтобы в городе были специальные места для граффити, - отметил Корнеев. - Мы обсуждали с собственниками гостиничных комплексов возможность проведения разных акция для творчества. Думаю, что к весне мы определимся с местами.

Также Корнеев добавил, что представители гостиничного бизнеса ориентируются на молодежную аудиторию. Но для них важно, чтобы рисунки согласовывались с ними.

Напомним, что "война" за граффити с изображением Даниила Хармса на фасаде дома на Маяковской завершилась. Рисунок все же закрасят, но его заменят световой проекцией портрета писателя.