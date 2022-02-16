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Здоровье16 февраля 2022 15:57

Все медики Петербурга получили долг по «ковидным» выплатам за декабрь 2021 года

Общая сумма выплат превысила 475 млн рублей
Анастасия СОБОЛЕВА
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Медики, работающие с коронавирусом в Петербурге, в полном объеме получили выплаты за работу в декабре 2021 года

Медики, работающие с коронавирусом в Петербурге, в полном объеме получили выплаты за работу в декабре 2021 года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 25 тысяч медиков Санкт-Петербурга, оказывающих помощь пациентам с COVID19, получили так называемые «коронавирусные выплаты» за декабрь 2021 года. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

- Городской информационно-расчетный центр в ближайшие дни начнет выплаты за январь 2022 года, - уточнили в Смольном.

С начала прошлого года петербургские врачи, борющиеся с коронавиросной инфекцией, начали получать за количество отработанных часов с больными ежемесячные выплаты из средств городского бюджета. Так, с января по ноябрь 2021 года региональную выплату получили более 40 тысяч медицинских работников. Общая сумма выплат обошлась бюджету почти в 10 млрд рублей.

Напомним, вчера «КП-Петербург» писала о том, что 23 850 работников медицинской сферы, работавших с пациентам больным коронавирусом, после задержки получили декабрьские выплаты.