Жители Петербурга смогут жениться в замках и музеях

Петербуржцев будут женить в музеях и дворцах. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приступили к работе над новым законопроектом, согласно которому жители города на Неве смогут зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке музеев, дворцов, замков и парков города. Об этом в среду, 16 февраля, рассказали в пресс-службе петербургского парламента.

- Это будет не только хороший подарок для петербуржцев, но источник дополнительного дохода для учреждений культуры, который они смогут инвестировать в развитие инфраструктуры, - поддержал инициативу председатель Закса Александр Бельский.

Ранее Бельский выступил с предложением открыть для молодоженов Северной столицы Мариинский дворец.

Напомним, что в начале февраля "КП-Петербург" писала о километровой очереди из женихов и невест, желающих бракосочетаться в Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной.