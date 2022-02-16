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Общество16 февраля 2022 18:25

Жители Петербурга смогут жениться в замках и музеях

Власти считают, что новая традиция принесет пользу городу
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Петербуржцев будут женить в музеях и дворцах. Фото: assembly.spb.ru

Петербуржцев будут женить в музеях и дворцах. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приступили к работе над новым законопроектом, согласно которому жители города на Неве смогут зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке музеев, дворцов, замков и парков города. Об этом в среду, 16 февраля, рассказали в пресс-службе петербургского парламента.

- Это будет не только хороший подарок для петербуржцев, но источник дополнительного дохода для учреждений культуры, который они смогут инвестировать в развитие инфраструктуры, - поддержал инициативу председатель Закса Александр Бельский.

Ранее Бельский выступил с предложением открыть для молодоженов Северной столицы Мариинский дворец.

Напомним, что в начале февраля "КП-Петербург" писала о километровой очереди из женихов и невест, желающих бракосочетаться в Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной.