Почти полсотни улиц Петербурга отремонтируют в рамках федерального проекта

В Петербурге отремонтируют 46 улиц в рамках БКД. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отличные новости для автомобилистов и пешеходов. В 2022 году в Санкт-Петербурге станет на 80 километров больше хороших дорог. За год планируется провести ремонтные работы на 46 улицах Северной столицы. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

- К 2024 году, согласно указу президента России Владимира Путина, 85% дорог нашей страны в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) должны привести к нормативному состоянию. Петербург готов к выполнению заготовленного на этот год объема ремонтных работ, - приводит слова губернатора Александра Беглова пресс-служба.

Как и в прошлом году, из федерального бюджета городу выделили один миллиард рублей. В общей сложности на приведение в порядок трасс и дорог города на Неве выделено более 4,5 миллиардов рублей.

По данным Смольного, в программе БКД участвуют улицы всех районов Петербурга. Однако Беглов обратил внимание на особое значение, которое для города играет ремонт в историческом центре.

Напомним, ранее "КП-Петербург" перечислила часть адресов, по которым в рамках БКД отремонтируют дорожные покрытия. Ознакомиться с другими адресами, по которым отремонтируют дороги, можно на сайте администрации Петербурга.