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Происшествия16 февраля 2022 20:16

В Петербурге суд неожиданно освободил убийцу, расчленившего трансгендера-мигранта

Мужчине смягчили уголовную статью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
В Петербурге освободили из-под стражи расчленителя трансгендера-мигранта.

В Петербурге освободили из-под стражи расчленителя трансгендера-мигранта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд признал виновным убийцу, расчленившего трансгендерную женщину –мигранта и сбросившего останки жертвы в реку Мга. Однако Юрия Яновского неожиданно освободили – ему переквалифицировали статью уголовного кодекса на более мягкую. Итого обычное убийство стало убийством, совершенным при превышении пределов самообороны. По версии суда, мужчина поссорился с трансгендером и трижды ударил его ножом. Пострадавший погиб от ранения грудной клетки.

- Яновскому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. При этом ему зачли время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

К слову, если бы статью не смягчили, убийце грозило бы от 6 до 15 лет лишения свободы.