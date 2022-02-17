В Петербурге арестовали отца, изнасиловавшего свою дочь-инвалида

Суд отправил в СИЗО отца из Петербурга, изнасиловавшего дочь-инвалида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге суд отправил в СИЗО жителя Кировского района, который изнасиловал свою 19-летнюю дочь-инвалида. Напомним, извращенец накинулся на собственного ребенка во время новогодних праздников. После этого девушка, страдающая задержкой умственного развития, забеременела. По словам шокированной матери, в то время дочь гостила у отца. Сейчас девушка на 6-й неделе беременности.

- 54-летнему мужчине предъявили обвинение. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Обвиняемому избрали арест на срок по 13 апреля 2022 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что отцу грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Пока неизвестно, будет ли его дочь-инвалид делать аборт.