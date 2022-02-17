Псевдоследователь обманул пенсионерку на 350 тысяч рублей с помощью легенды о ДТП

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Фрунзенского района Петербурга 16 февраля задержала очередного фейкового «следователя», который под предлогом помощи детям, выманивал у пожилых жителей города крупные суммы.

- 73-летней женщине в минувший вторник позвонил неизвестный. Он представился следователем и поведал о страшной аварии, в которую попал ее сын. Пенсионерке предложили внести сумму в 350 тысяч рублей, чтобы спасти своего ребенка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина передала мошеннику обговоренную сумму и обратилась в полицию. 31-летний мужчина был найден и задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о бдительном таксисте, который предотвратил похожее преступление.