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Здоровье17 февраля 2022 9:47

Шестая волна коронавируса может накрыть Петербург летом

Ее сила будет зависеть от новых мутаций ковида
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Волны пандемии накрывают чаще и становятся сильнее. Но короче.

Волны пандемии накрывают чаще и становятся сильнее. Но короче.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург прошел пик пятой волны коронавируса, а на горизонте уже маячит шестая. По прогнозам ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, она может прийти летом. Но все зависит от мутаций вируса и активности самих горожан.

- Скорее всего, выздоравливать от пятой волны мы будем до начала лета. Дальше заглядывать я бы не стал, потому что вариантов несколько. Либо наступит сезон отпусков, народ начнет активно общаться, ездить и привозить новые штаммы. И тогда может возникнуть шестая волна, либо все продолжит затухать вплоть до осени, - отметил проректор Политеха Алексей Боровков.

По математической модели, составленной учеными вуза, видно, что интервалы между волнами становятся меньше, продолжительность волн также сокращается, но пики резко возрастают.

Сейчас эксперты с опаской смотрят на весенне-летний период и открывающиеся границы между странами. Впрочем, нового штамма коронавируса, следующего за «омикроном», ученые пока не обнаружили.