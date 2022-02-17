Шестая волна коронавируса может накрыть Петербург летом

Волны пандемии накрывают чаще и становятся сильнее. Но короче. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург прошел пик пятой волны коронавируса, а на горизонте уже маячит шестая. По прогнозам ученых Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, она может прийти летом. Но все зависит от мутаций вируса и активности самих горожан.

- Скорее всего, выздоравливать от пятой волны мы будем до начала лета. Дальше заглядывать я бы не стал, потому что вариантов несколько. Либо наступит сезон отпусков, народ начнет активно общаться, ездить и привозить новые штаммы. И тогда может возникнуть шестая волна, либо все продолжит затухать вплоть до осени, - отметил проректор Политеха Алексей Боровков.

По математической модели, составленной учеными вуза, видно, что интервалы между волнами становятся меньше, продолжительность волн также сокращается, но пики резко возрастают.

Сейчас эксперты с опаской смотрят на весенне-летний период и открывающиеся границы между странами. Впрочем, нового штамма коронавируса, следующего за «омикроном», ученые пока не обнаружили.