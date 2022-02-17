В Петербурге мигрант ограбил земляка, угрожая пистолетом для страйкбола

Полиция изъяла игрушечный пистолет и возбудила уголовное дело за разбой Фото: Олег ЗОЛОТО

Вооруженный пистолетом для страйкбола мужчина в ночь с 15 на 16 февраля обчистил карманы двадцатилетнего мигранта из Узбекистана. Ограбление с игрушечным оружием произошло возле элитного ЖК в Московском районе Петербурга. Об этом в четверг, 17 февраля, «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей. В карманах потерпевшего было два телефона, 10 тысяч рублей налички и банковская карта, - уточнили в полиции.

Правоохранителям удалось в ту же ночь найти и задержать злоумышленника. Любителем страйкбола и легкой наживы оказался 26-летний приезжий из стран ближнего зарубежья. Полиция изъяла его игрушечный пистолет и возбудила уголовное дело по статье «Разбой».

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о задержании лже-следователя, который обманным путем выманил у пожилой петербурженки 350 тысяч рублей.