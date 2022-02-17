На дамбе предупредили о возможном наводнении в Петербурге

Ветер нагнал волну и поломал лед у дамбы. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

Дирекция Комплекса защитных сооружений защиты Петербурга от наводнений, попросту дамбы, предупреждает горожан об усилении ветра. Что приведет не только к поломке льда в акватории Финского залива, но и подъемом воды в Неве выше опасного уровня.

- В ночь на 18 февраля на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра юго-западного, западного направлений и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, - сообщает пресс-служба КЗС.

В дирекции убедительно просят любителей зимней рыбалки не выходить на лед и не рисковать жизнью. Тем более, что несчастные случаи уже были. А из-за потепления ледовое покрытие стало совсем непрочным.

- Не выходите на лед! Берегите себя и своих близких! Не подвергайте жизнь опасности! – просит руководство дамбы.

А вот решение о закрытии створок защитных сооружений для защиты Петербурга от наводнения примут позднее, после уточняющего прогноза гидрометцентра.