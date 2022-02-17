Пиотровский поддержал идею проводить свадебные церемонии во дворцах Петербурга

Петербуржцы смогут связывать свои судьба узами брака не только ЗАГСах и Дворцах бракосочетания
Фото: Илья СМИРНОВ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Пиотровский прокомментировал законопроект, который позволит жителям Северной столицы регистрировать свой брак в музеях, дворцах, замках и парках города.
- Мы могли бы проводить красивые свадебные церемонии в Шереметьевском и Елагиноостровском дворцах, Атриуме Петропавловской крепости, в Опере и особняке Румянцева, - написал Пиотровский в одной из соцсетей.
Похоже, что один из самых романтичных российских городов хочет завоевать звание свадебной столицы страны.
Ранее «КП-Петербург» писала, что петербургский Закс приступил к разработке законопроекта, который официально расширит перечень свадебных объектов города на Неве. В скоро времени петербуржцы смогут связывать свои судьба узами брака не только ЗАГСах и Дворцах бракосочетания.