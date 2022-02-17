В Петербурге отметили 100 дней до финала Лиги Чемпионов

100 дней до финала Лиги Чемпионов отметили световой проекцией. Фото: vk.com/championsleague

Ровно 100 дней остается до проведения в Петербурге финала футбольной Лиги Чемпионов. В честь этого события Дворцовую площадь украсила светопроекция. Символы города и будущего спортивного события отобразились на фасаде здания главного штаба.

- До финала Лиги чемпионов осталось ровно 100 дней. В честь этого Дворцовая площадь «окрасилась» в цвета футбола. Здесь с 26 по 29 мая будет организован Фестиваль чемпионов с масштабной развлекательной программой для гостей и жителей Петербурга, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Напомним, что финальный матч самого главного клубного турнира Европы состоится в городе на Неве 28 мая. Команды выйдут на газон «Газпром Арены» ровно в 21:00.

«Зенита», увы, в претендентах на участие в матче нет. Сине-бело-голубые слабо выступили в осенней стадии турнира и сейчас сражаются в Лиге Европы, которая стоит на ступень ниже.