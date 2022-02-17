Рыбаков предупреждают о ледокольных работах в Финском заливе

Рыбаков просят не выходить на лед Финского залива. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает любителей подледного лова о ледокольных работах, которые пройдут у Кронштадта. Рыбаков убедительно просят не выходить на лед Финского залива, который из-за погоды и без того совсем непрочный.

- В период с 18 по 21 февраля включительно на акватории Финского залива в районе Кронштадта и фортов будет проходить комплекс ледокольных работ. Во избежание несчастных случаев призываем, прежде всего, всех любителей зимней рыбалки быть предельно внимательными и осторожными, - говорится в сообщении пресс-службы экстренного ведомства.

В МЧС отмечают, что, несмотря на отсутствие запрета выхода на лед Финского залива, это может быть смертельно опасно! Тем более, что в ночь на 18 февраля в городе ожидается усиление ветра с подъемом воды в Невской губе и разломом ледового покрытия.

Это же касается Невы, рек и каналов Петербурга, где запрет выхода на лед действует.