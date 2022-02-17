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Общество17 февраля 2022 12:35

В двух районах Петербурга ожидаются пробки из-за новых ограничений

Ремонтные работы перекроют движение на двух проспектах
Анастасия СОБОЛЕВА
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До конца недели в Санкт-Петербурге перекроют сразу две дороги.

До конца недели в Санкт-Петербурге перекроют сразу две дороги.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До конца недели в Санкт-Петербурге частично перекроют движение сразу на двух дорогах. В Московском районе ремонтники будут до середины марта прокладывать кабеля, а в Выборгском к концу апреля должны установить опоры контактной сети. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

- С 18 февраля по 18 марта движение ограничат на участке проспект Космонавтов от Кузнецовской до Бассейной улицы. С 19 февраля по 30 апреля автомобилистам придется объезжать отрезок Институтского проспекта от Новороссийской улицы до проспекта Тореза, - говорится в сообщении инспекции.

Напомним, что сегодня утром автомобилисты Северной столицы впервые за долгое время встали в 6-бальную пробку. Дольше всего в заторах пришлось отстоять на КАДе, а также на набережных.