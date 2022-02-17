Суд продлил арест бывшему главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены

Александра Земченкова оставили в СИЗО до августа.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Петроградский районный суд провел первое заседание по запутанному делу бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены. При этом, потерпевшие, которыми выступают дети пары и родители предполагаемой жертвы, просили освободить подозреваемого из-под ареста.
- Также защитником и потерпевшими были заявлены ходатайства о признании доказательств недопустимыми, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Сторона обвинения напротив, просила слушание отложить, чтобы подготовит ответы по заявленным защитой ходатайствам.
В итоге суд продлил содержание Земченкова в СИЗО сразу по 6 августа 2022 года. Следующее заседание назначено на 28 февраля.