Суд продлил арест бывшему главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены

Александра Земченкова оставили в СИЗО до августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский районный суд провел первое заседание по запутанному делу бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены. При этом, потерпевшие, которыми выступают дети пары и родители предполагаемой жертвы, просили освободить подозреваемого из-под ареста.

- Также защитником и потерпевшими были заявлены ходатайства о признании доказательств недопустимыми, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторона обвинения напротив, просила слушание отложить, чтобы подготовит ответы по заявленным защитой ходатайствам.

В итоге суд продлил содержание Земченкова в СИЗО сразу по 6 августа 2022 года. Следующее заседание назначено на 28 февраля.