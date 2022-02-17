Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 13:28

Суд продлил арест бывшему главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в убийстве жены

Адвокаты и семья Александра Земченкова просили отпустить его из СИЗО
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александра Земченкова оставили в СИЗО до августа.

Александра Земченкова оставили в СИЗО до августа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский районный суд провел первое заседание по запутанному делу бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены. При этом, потерпевшие, которыми выступают дети пары и родители предполагаемой жертвы, просили освободить подозреваемого из-под ареста.

- Также защитником и потерпевшими были заявлены ходатайства о признании доказательств недопустимыми, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторона обвинения напротив, просила слушание отложить, чтобы подготовит ответы по заявленным защитой ходатайствам.

В итоге суд продлил содержание Земченкова в СИЗО сразу по 6 августа 2022 года. Следующее заседание назначено на 28 февраля.