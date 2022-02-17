Дело бывшего главного нефролога Петербурга, обвиняемого в убийстве и расчленении жены, будут рассматривать в закрытом режиме

Дело Александра Земченкова начнут рассматривать по существу. Фото: Олег ЗОЛОТО

17 февраля суд начнет рассматривать по существу дело бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве и расчленении собственной жены, пропавшей в 2010 году. Заседание пройдет без участия посторонних лиц.

- 17.02.2022 состоится предварительное слушание, которое, согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу РФ, будет проходить в закрытом режиме, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Александр Земченков был задержан весной 2021 года. На допросе он дал признательные показания. Якобы, случайно убил жену в ходе ссоры. А от тела потом избавился.

Однако спустя некоторое время медик отказался от своих слов. Родные нефролога не верят в его виновность, но заявляли, что примут любую правду. Только бы понять, какая она.

Из-за переживаний дочь Александра Земченкова даже потеряла ребенка во время беременности.

Следствие уверено в виновности врача, однако тело его жены до сих пор не найдено, что осложняет ситуацию. Сам обвиняемый уже почти год находится в СИЗО. По статье «убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы.