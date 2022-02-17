Дамбу закроют из-за угрозы наводнения в Петербурге

Из-за угрозы наводнения в Петербурге вечером закроют дамбу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Створки дамбы планируется закрыть вечером 17 февраля, чтобы защитить Петербург от возможного наводнения. Об этом сообщает комплекса защитных сооружений (КЗС). Причиной станет сильный ветер, вызвавший нагонную волну на Финском заливе.

- В связи с поступившим прогнозом повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения (+160…+170 см) на утро 18 февраля, принято решение о применении комплекса защитных сооружений для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба КЗС.

По предварительному плану, створки начнут движение на закрытие в 20:00. Но фактическое время будет зависеть от реальной погодной обстановки.

После закрытия сворок будет остановлено судоходство по Кронштадтскому фарватеру.