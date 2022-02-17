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Происшествия17 февраля 2022 17:20

Женщину придавило деревом при обрушении части фасада «Красного треугольника»

К счастью, пострадавшая в сознании, ее передали медикам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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От обрушения части фасада "Красного треугольника" пострадала прохожая женщина. Фото: vk.com/id452324879

От обрушения части фасада "Красного треугольника" пострадала прохожая женщина. Фото: vk.com/id452324879

Женщина пострадала при обрушении части фасада заброшенного здания «Красного треугольника» на набережной Обводного канала в Петербурге. Напомним, все произошло в 19:00. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров. По информации ГУ МЧС России по Петербургу, на прохожую женщину упало дерево, не выдержавшее тяжести падающей груды кирпичей.

- Женщина находится в сознании, ее вытащили из-под завалов и отдали врачам. Пострадавшую осматривают медики скорой помощи, - отметили спасатели МЧС.

Добавим, что опасное место отгородили. Из-за этого некоторые автобусы изменили свой маршрут. К слову, кирпичи задели и припаркованные автомобили.