На "Красном треугольнике" рухнула часть одного из корпусов. Фото: предоставлено "КП"

В Петербурге обрушилась часть фасада «Красного треугольника». Об этом «КП-Петербург» рассказал читатель Олег. По словам очевидца, обвалился третий этаж заброшенной части завода. Место происшествия огородили спасатели МЧС. На месте дежурят медики скорой помощи.

На месте работает "скорая", МЧС разгребает завалы. Фото: предоставлено "КП"

- Часть здания рухнула на тротуар, куча кирпичей. МЧС разгребают завалы. Возможно, кого-то ищут. Все произошло прямо там, где надпись «Красный треугольник». Люди слышали громкий «бабах». Один из главных входов на территорию, на набережной Обводного канала, - уточнил очевидец в разговоре с «КП-Петербург».

Опасную территорию огородили. Фото: предоставлено "КП"

Точно известно, что кирпичи повредили несколько припаркованных автомобилей. В ГУ МЧС России по Петербургу чуть позже сообщили, что рухнул именно фасад здания, площадь обрушения составила 150 квадратных метров.

Часть здания рухнула на тротуар и припаркованные автомобили. Фото: предоставлено "КП"

- Пострадал одна женщина, на нее упало дерево, не выдержавшее груды кирпичей. Женщина находится в сознании, ее передали бригаде скорой помощи для осмотра. Кроме этого пострадали два автомобиля, - уточнили ГУ МЧС России по Петербургу.

Прохожу женщину придавило деревом. Фото: СОЦСЕТИ

По факту происшествия прокуратура организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства собираются выяснить, кто из должностных лиц не досмотрел за зданием бывшего завода. Проверят в прокуратуре и возможное нарушение законодательства об использовании госимущества и охране объектов культурного наследия. К слову, в 2021 году в корпусах «Красного треугольника» многократно происходили пожары.

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