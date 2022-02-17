Менее 10% транспортных маршрутов Петербурга полностью изменятся после реформы

В Петербурге полностью изменят менее 10 процентов транспортных маршрутов после реформы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Беглов рассказал подробности будущей транспортной реформы в Петербурге. Напомним, маршрутки в Северной столице будут убирать в три этапа, с 1 апреля 2022 года, заменяя на социальные автобусы со всеми льготами. Как сообщил градоначальник на очередном рабочем совещании по поводу готовности реформы, в городе полностью изменятся лишь менее 10% маршрутов, так что путаницы не будет.

- Полностью изменят маршрут следования только 26 из 544 городских маршрутов. Перевозчики уже выпускают новые автобусы на маршруты. Сейчас в городе работает 329 машин на газовом топливе, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Кроме этого городские власти обещают установить 200 новых остановок. Не забудут в Смольном и про обновление трамвайного парка – до 2024 года в Петербург поставят 339 единиц новенького транспорта.