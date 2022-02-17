В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли дамбу из-за штормового ветра и угрозы наводнения. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В Петербурге окончательно закрыли дамбу в ночь с 17 на 18 февраля. Специалисты комплекса защитных сооружений (КЗС) объяснили, что в городе существует угроза наводнения из-за непогоды. Напомним, спасатели МЧС преудпредили о штормовом ветре, который будет в Северной столице в пятницу. Порывы стихии достигнут 20 метров в секунду. К этим «прелестям» можно прибавить и гололедицу, и мокрый снег с дождем.

- Для предотвращения угрозы морского нагонного наводнения в Петербурге, вызванного циклоном Иления, 17 февраля 2022 года задействован комплекс защитных сооружений. Это 29-я попытка предотвращения наводнения с начала работы КЗС в августе 2011 года, - рассказывают в комплексе защитных сооружений в районе Кронштадта.

Добавим, что дамбу закрыли минимум на 18 часов. Ожидается, что пиковое значение подъема уровня воды придется на утро пятницы, 18 февраля. В МЧС предупреждают, что лед из-за подъема воды может трескаться, поэтому выход на воду категорически запрещен.