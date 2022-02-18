Дзюба назвал недопустимыми ошибки «Зенита» в проигранном матче с «Бетисом»

Дзюба прокомментировал поражение "Зенита" в первой игре с "Бетисом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба назвал обидным поражение «Зенита» против «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, петербуржцы проиграли со счетом 2:3, причем все мячи пропустили в первые 40 минут. По мнению Дзюбы, игра наверняка получилась очень интересной для публики, он благодарит всех зрителей, что пришли на стадион.

- Понимаем, что дома надо было побеждать. Ведь испанские, португальские команды они очень домашние, любят у себя играть в своей атмосфере, там в ответной игре будет очень трудно нам. Откровенно плохо мы начали, не могли выйти из обороны. Пытались низом, но они высоко стояли. Мне кажется, надо было сразу удлинять передачи. Я бы выигрывал мячи и скидывал партнерам, - поразмышлял форвард «Зенита» в послематчевом интервью пресс-службе клуба.

Как считает Артем, первые два пропущенных гола были совершенно необязательными, игроков «Бетиса» откровенно проворонили. Несмотря на неудачный официальный старт 2022 года, Дзюба обещает, что зенитовцы не будут играть боязливо в Испании, а приложат все силы для победы.