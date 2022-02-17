«Зенит» проиграл «Бетису» со счетом 2:3 в матче-бойне в Лиге Европы

"Зенит" уступил "Бетису" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» устроил настоящую бойню с испанским «Бетисом» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Однако игра в Петербурге закончилась поражением хозяев со счетом 2:3. Перед первым официальным матчем в 2022 году главный тренер хозяев Сергей Семак предположил, что потеря ключевых футболистов в стане соперника скажется на общей картине. В «Зените» же все были в строю, разве что тренировочный сбор отдельные игроки прошли неравномерно из-за лечения травм.

Начало матча выдалось обескураживающим для хозяев. Такого явно не ждали ни игроки «Зенита», ни болельщики, ни сами испанцы. Счет открыл Гвидо Родригес уже на 8-й минуте после розыгрыша штрафного. С легкостью гости забили и второй мяч – Жозе Виллиан просто-напросто прошел по центру и с линии штрафной пробил Михаила Кержакова.

Но каков же далее был стадион! 28 936 зрителей оправились от нокдауна и что есть мочи погнали зенитовцев вперед. Вираж заранее предупреждал, что до введения Fan ID они выжмут из себя все соки ради поддержки любимого клуба. Так и случилось. Хозяева воспряли духом и поймали кураж. Караваев навесил с угла штрафной на Дзюбу, и тот прыгнул выше двух защитников «Бетиса» и забил головой на 24-й минуте. Спустя три минуты Вендел выдал идеальный пас на Малкома, тот выбежал на рандеву с голкипером гостей и был точен.

Однако пыл «Зенита» охладил прессинг «Бетиса». Семак выставил в старте вратаря Михаила Кержакова, а не юного Одоевского, сделав ставку на опыт ветерана. К сожалению, голкипер ошибся в передаче Ракицкому на 41-й минуте – испанцы перехватили мяч и забили гол, счет стал 2:3.

Второй тайм уже прошел под доминированием «Зенита». Была и штанга Кузяева, и скидка новичка Сергеева на другого новичка Алберто прямо в штрафную соперника под удар… Но, увы. Зенитовцам теперь нужно побеждать в ответной игре, причем с разницей в два мяча.

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