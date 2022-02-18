Краснокнижную длиннохвостую неясыть заметили в Петербурге

В Петродворцовом районе Петербурга биолог наткнулся на краснокнижную неясыть. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Известный биолог Павел Глазков наткнулся на краснокнижную длиннохвостую неясыть в Петродворцовом районе Петербурга. Благодаря своему окрасу сове удается прятаться среди серых деревьев, но от зоркого взгляда ученого мастер маскировки не скрылся. Как пишет Глазков в своей группе во «Вконтакте», неясыть старается не появляться на публике днем – есть опасность нападения стаи ворон. А вот ночь для хищника – время спокойное, охотничье, когда сова становится хозяином территории.

Днем сова лишний раз, что называется, не отсвечивает. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

- Днем совы обычно сидят в дупле или в кроне пушистой ели, при этом располагаясь ближе к стволу, чтобы остаться незамеченными. В нашем городе есть около 15 гнездящихся пар длиннохвостой неясыти, - рассказывает Павел Глазков, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре».

К слову, ранее петербургский фотограф Вячеслав Заметня тоже заметил краснокнижную неясыть, правда, более необычную – рыжую.