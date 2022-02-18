Восстановлены трассы автобусов, пущенных в объезд из-за обрушения на «Красном треугольнике»

При обрушении исторического корпуса пострадала женщина. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Маршруты трех автобусов, измененные из-за обрушения на «Красном треугольнике», возвращены на свои трассы. Об этом сообщает городское унитарное предприятие «Организатор перевозок».

- Движение автобусных маршрутов №№ 65, 67, 71 восстановлено по действующим трассам,- говорится в сообщении в телеграм-канале предприятия.

Пускать автобусы в объезд пришлось вечером 17 февраля. Около 19:00 произошло обрушение части здания завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала, 136. Под лавиной кирпичей оказалась женщина. Жизнь ей спасло дерево, но она получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Проезд по набережной перекрыли, а автобусы пустили через Ново-Калинкин мост, нечетная сторону набережной Обводного канала и Ново-Петергофский мост.