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Авто18 февраля 2022 10:12

Не пытайтесь покинуть Петербург: Московское шоссе опять встало в пробку в Шушарах

Московское шоссе встало в «мертвую» пробку у Шушар из-за ДТП
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Московское шоссе встало в пробку на выезд из Петербурга. Фото: Яндекс.Карты

Московское шоссе встало в пробку на выезд из Петербурга. Фото: Яндекс.Карты

Несчастный участок Московского шоссе у Шушар опять встал в пробку. Днем в пятницу, 18 февраля, движение практически замерло на выезд из Петербурга. Машины забили отрезок федеральной трассы от КАДа до Экспедиторского проезда и еще чуть за него.

Причиной стало ДТП, произошедшее у поворота к жилому массиву «Ленсоветовский». По состоянию на 13:00 длина пробки составляет 7,5 километров. На въезд в Петербург пробки нет.

Объехать проблемный участок можно либо по платной трассе М-11 «Нева» либо по Софийской улице через Колпино или по Витебскому проспекту через Пушкин.

В целом загруженность дорог в Петербурге составляет четыре балла из десяти.