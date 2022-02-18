Не пытайтесь покинуть Петербург: Московское шоссе опять встало в пробку в Шушарах

Московское шоссе встало в пробку на выезд из Петербурга. Фото: Яндекс.Карты

Несчастный участок Московского шоссе у Шушар опять встал в пробку. Днем в пятницу, 18 февраля, движение практически замерло на выезд из Петербурга. Машины забили отрезок федеральной трассы от КАДа до Экспедиторского проезда и еще чуть за него.

Причиной стало ДТП, произошедшее у поворота к жилому массиву «Ленсоветовский». По состоянию на 13:00 длина пробки составляет 7,5 километров. На въезд в Петербург пробки нет.

Объехать проблемный участок можно либо по платной трассе М-11 «Нева» либо по Софийской улице через Колпино или по Витебскому проспекту через Пушкин.

В целом загруженность дорог в Петербурге составляет четыре балла из десяти.