Дело о групповом изнасиловании 16-летней петербурженки зависло между СК и прокуратурой

Трое молодых людей жестоко изнасиловали 16-летнюю девушку в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга в очередной раз вернула для проведения дополнительных следственных действий уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней горожанки в квартире на Крестовском острове. Почти год прошел с момента совершения преступления, но троим обвиняемым так и не вынесли окончательный приговор. В связи с этим в пятницу, 18 февраля, председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным в срочном порядке подготовить доклад по делу. Об этом сообщает пресс-служба СК.

- Следствием была собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в прокуратуру в целях последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Надзорное ведомство уже в который раз возвращает его на доследование, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в феврале 2021 года в полицию Петроградского района Петербурга обратилась мать потерпевшей. Она рассказал, что трое молодых людей жестоко изнасиловали ее 16-летнюю дочь. Вскоре стражи порядка задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 19 лет.