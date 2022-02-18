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Здоровье18 февраля 2022 20:49

Медики из Петербурга получили 486 млн рублей за «ковидную» работу в декабре и январе

Об этом отчитались в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургские медики получили выплаты по коронавирусу за декабрь и январь.

Петербургские медики получили выплаты по коронавирусу за декабрь и январь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что городским медикам в полном объеме выплатили деньги за работу с коронавирусными больными в декабре 2021 года и января 2022-го. По данным Смольного, доплаты получили 27,7 тысячи «ковидных» медработников. Общая сумма выплат оставила более 486,6 млн рублей.

- Городской расчетный центр также завершил производство специальных социальных выплат медикам за работу с больными COVID-19 в декабре 2021 года. Их получили 26 854 медицинских работников. Общая сумма – 478 млн рублей, - сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что в 2022 году зараженные на работе медики и водители из «скорой» получат разовые выплаты за свой нелегкий труд. При простом заболевании сотруднику полагается 300 тысяч рублей, если же болезнь привела к инвалидности, то власти заплатят полмиллиона рублей.