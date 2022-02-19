В Петербурге арестовали полицейского за применение насилия к задержанному

В Петербурге суд отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в применении насилия к задержанному. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд все-таки арестовал полицейского, обвиняемого в применении насилия к задержанному. Напомним, ранее мужчине продлили срок задержания на трое суток, но его адвокаты не нашли, что противопоставить позиции следствия. Сам инцидент случился еще в ноябре 2021 года в одном из отделении полиции в Приморском районе. Сотрудник МВД применил физическую силу к 34-летнему рецидивисту, задержанному по «административке».

- Обвиняемый просил у суда домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав стражу по 12 марта 2022 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что полицейскому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах. Вопрос об увольнение мужчины разрешится, если его вину докажут.