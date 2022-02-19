Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 21:50

В Петербурге арестовали полицейского за применение насилия к задержанному

Мужчина просил у суда домашний арест
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге суд отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в применении насилия к задержанному.

В Петербурге суд отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в применении насилия к задержанному.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд все-таки арестовал полицейского, обвиняемого в применении насилия к задержанному. Напомним, ранее мужчине продлили срок задержания на трое суток, но его адвокаты не нашли, что противопоставить позиции следствия. Сам инцидент случился еще в ноябре 2021 года в одном из отделении полиции в Приморском районе. Сотрудник МВД применил физическую силу к 34-летнему рецидивисту, задержанному по «административке».

- Обвиняемый просил у суда домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав стражу по 12 марта 2022 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что полицейскому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах. Вопрос об увольнение мужчины разрешится, если его вину докажут.