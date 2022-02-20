Петербург вновь обогнал Москву по количеству зараженных коронавирусом за сутки

При этом в городе развернуто 190 пунктов вакцинации для взрослых и 92 для детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 февраля Петербург вновь стал лидером среди российских городов по суточной заболеваемости коронавирусом. С цифрой в 16 599 человек Северная столица удерживается на первой строчке антирейтинга. На втором месте Красноярский край, где заразилось почти 7 тысяч человек. Москва ушла на третье место с цифрой в 6 388 человек.

- За последние сутки в Петербурге заразилось больше 16 тысяч человек. Выздоровело 9 143 человека, умерло - 82. Для больных с коронавирусом и пневмонией развернуто 9 700 коек, но сейчас там находится только 7 956 человек, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

При этом в городе развернуто 190 пунктов вакцинации для взрослых и 92 для детей. В городе привито уже почти 3 тысячи несовершеннолетних. Напомним, что вчера в комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что запасы детской вакцины заканчиваются. Город обратился в Минздрав России с просьбой предоставить новую партию.