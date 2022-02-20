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Общество20 февраля 2022 18:19

За сутки в Петербурге от коронавируса привились 146 детей

Всего вакцинацию прошли 208 несовершеннолетних петербуржцев
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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При этом первично привито почти 3 тысячи детей

При этом первично привито почти 3 тысячи детей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжается активная борьба с распространением коронавирусной инфекцией, в том числе среди несовершеннолетних граждан. За сутки в городе цикл вакцинации закончили 146 детей.

- Всего сейчас полностью привиты 208 детей. При этом первично привиты почти 3 тысячи, - сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

Для вакцинации детей развернуто 92 пункта. Но комитет по здравоохранению отмечает, что скоро вакцина может закончиться. Петербург уже обратился в Минздрав России с просьбой доставить новую партию препарата.