За сутки в Петербурге от коронавируса привились 146 детей

При этом первично привито почти 3 тысячи детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжается активная борьба с распространением коронавирусной инфекцией, в том числе среди несовершеннолетних граждан. За сутки в городе цикл вакцинации закончили 146 детей.

- Всего сейчас полностью привиты 208 детей. При этом первично привиты почти 3 тысячи, - сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

Для вакцинации детей развернуто 92 пункта. Но комитет по здравоохранению отмечает, что скоро вакцина может закончиться. Петербург уже обратился в Минздрав России с просьбой доставить новую партию препарата.