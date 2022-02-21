Водители Петербурга массово жалуются на ямы, пробивающие колеса

Водителя жалуются на ямы, покрывшие дороги Петербурга к концу зимы. Фото: https://vk.com/spb_today

Зима еще не кончилась, а петербургские дороги уже превратились в решето. Водители массово жалуются на ямы, в которых пробиваются колеса и гнутся диски. Причем это касается как федеральных трасс - Московского шоссе, КАДа, так и городских улиц.

- На Бугровском путепроводе в крайнем правом ряду, в сторону КАДа яма, пробивающая колеса. Большое количество машин пострадали, - пишут автомобилисты в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Отметим, что Бугровский путепровод идет в черте города в створе проспекта Культуры через Суздальский проспект и железнодорожные пути.

Другая болевая точка - площадь Мужества, где машины также «убивают» подвеску: «Может стоит заделать яму, которая уничтожает колеса на площади Мужества, на съезде со 2-го Муринского?», - вопрошают автомобилисты в соцсетях.

В комментариях водителя пишут, что городские дороги уже покрылись ямами, что обычно бывает по весне, когда вода и лед уничтожают некачественный асфальт.

- Коллективные жалобы и иски за ущерб, - пишут горожане.

Напомним, что на прошлой неделе на Московском шоссе в огромной яме колеса потеряли около десяти автомобилей.