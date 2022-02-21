Почти 200 тысяч кубометров снега за неделю вывезли с улиц Петербурга

За прошлую неделю дорожники собрали и вывезли из Северной столицы почти 200 кубометров снежных масс и сколотого льда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался о работе дорожных предприятий по уборке улиц города от снега, наледи и мусора, накопившегося под снегом за зиму. За прошлую неделю дорожники собрали и вывезли из Северной столицы почти 200 кубометров снежных масс и сколотого льда.

- Несколько петербургских предприятий полностью освободили дороги от снега и приступили к очистке газонов. Одновременно с уборкой на зеленых зонах службы убирают скопившийся под сугробами мусор, - сообщили в ведомстве в понедельник, 21 февраля.

С улиц Петербурга за прошедшую неделю вывезли более 1,2 тысяч тонн мусорных отходов. Сегодня 910 единиц техники и 1208 рабочих вышли на улицы города, чтобы убрать оставшуюся наледь и грязь, и обработать пешеходные дорожки противогололедными материалами.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о появившихся после снега на дорогах ямах. Жители города пожаловались в соцсетях на ухабы, которые уничтожают колеса их автомобилей.