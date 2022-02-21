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Здоровье21 февраля 2022 15:00

Беглов анонсировал очередное снятие ковидных ограничений в Петербурге

Губернатор подчеркнул, что в Смольном будут исходить из развития эпидситуации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов не исключил новых послаблений ковидных ограничений.

Беглов не исключил новых послаблений ковидных ограничений.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал очередное снятие коронавирусных ограничений в городе. По словам градоначальника, в Смольном держат руку на пульсе и видят значительное улучшение эпидситуации. Например, за неделю в Северной столице вдвое сократилось количество больных ковидом и ОРВИ, которые лечатся на дому. С 21 февраля в городе возобновили оказание плановой помощи в поликлиниках. Власти не исключают, что новые отмены запретов будут совсем скоро, и петербуржцы постепенно вернутся к нормальной жизни.

- По мере стабилизации ситуации будем готовить снятие других ограничений. Отмечу, что правительство Петербурга заинтересовано в этом не меньше бизнеса. Нам необходимо продолжить наметившийся в 2021 году рост городской экономики. И выполнить обширные планы по развитию мегаполиса, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов в очередной раз обратился к горожанам с просьбой строже соблюдать соцдистанцию и не забывать про ношение масок в общественных местах.