Убийцу продавщицы из секс-шопа в Петербурге взяли под стражу

Подозреваемому в убийстве продавщицы секс-шопа предъявлено обвинение.

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении грабителя секс-шопа, который также подозревается в убийстве 33-летней продавщицы. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает объединенная служба судов.

- Мужчина был задержан в минувшее воскресенье, в тот же день ему было предъявлено обвинение по статье «Убийство». Вину подозреваемый признал в полном объеме, - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о убийстве, которое произошло 18 февраля 2022 года в одном из секс-шопов по улице Дыбенко. 30-летний грабитель, угрожая ножом, попытался ограбить интим-магазин.

Женщина едва успела что-либо сказать, как мужчина набросился на нее и больше 10 раз пырнул ножом. Продавщица скончалась на месте, а убийца скрылся с места преступления, прихватив с собой награбленное.